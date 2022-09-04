Премьер Эстонии призвала больше стран присоединиться к соглашению о ценовом лимите на российскую нефть

4 сентября, 18:00
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:Ukraine Russia War Photos/Flickr)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:Ukraine Russia War Photos/Flickr)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободный мир должен продолжать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит врага со своей территории. Она призвала больше стран присоединиться к соглашению о ценовом лимите на российскую нефть.

Об этом сообщает ERR .

Каллас также напомнила, что с начала войны она призвала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку Кремль поддерживает свою военную промышленность.

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" Решение «Большой семерки» ввести ценовой лимит на российскую нефть — очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет", — отметила премьер.

Она считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете антироссийских санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

Соединенные Штаты, Британия и другие страны G7 принципиально договорились о введении «потолка цен на российскую нефть». Ограничения могут вступить в силу с 5 декабря. Таким образом страны G7 надеются ослабить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы Москвы.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Германию увеличить поставки оружия в Украину. По его словам, «мы все еще делаем слишком мало» для Украины.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Эстония Кая Каллас Война России против Украины

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