МИД призывает мир признать Россию государством-террористом в ответ на аннексию территорий Украины 2 октября, 11:45 МИД призывает мир признать Россию государством-террористом (Фото:МИД)

МИД Украины выступило с заявлением в ответ на попытку России аннексировать оккупированные украинские территории, в котором предложило государствам-партнерам варианты ответов на противоправные действия РФ. В частности, Киев призывает признать РФ государством-террористом.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД 1 октября.

В ведомстве назвали спектаклем путинскую церемонию подписания «указов» о «присоединении» к РФ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и отметили, что эти «сомнительные бумаги» никак не изменяют международно признанные границы Украины.

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«Эти действия юридически ничтожны согласно международному праву и не стоят даже бумаги, на которой они закреплены», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что незаконная попытка аннексии украинских территорий является частью захватнической войны России против Украины и сознательным уничтожением Устава ООН.

«Россия сознательно обостряет ситуацию и демонстрирует полное пренебрежение ко всем странам и международным организациям, призвавшим ее к переговорам и миру. Кремль пошел на попытку аннексии украинских территорий, несмотря на предупреждение украинской стороны, что этот шаг положит конец любым дипломатическим усилиям. Россия сознательно избрала войну, а не мир», — говорится в заявлении.

В Министерстве повторили, что Украина и мир никогда не признают российские попытки установить контроль над украинской землей и не согласятся на неправомерные российские ультиматумы.

«Реализуя свое законное право на самооборону, Украина продолжит освобождать временно оккупированные Россией территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно признанных границах, освобождая своих людей из оккупации, защищая свое право на существование как государства и нации. Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления», — говорится в заявлении.

В МИД призвали партнеров принять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка, в частности ускорить предоставление Украине всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России.

"Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира, им не место в международных организациях и на международных площадках", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию тем, чем она является: государством-террористом.

МИД также призывает каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины.

30 сентября в Кремле состоялась церемония «принятия в состав России» марионеточных образований "ДНР" и "ЛНР", а также захваченных армией РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, "независимость" которых РФ признала накануне. Соответствующие "указы" об аннексии захваченных территорий Украины подписал российский диктатор Владимир Путин.

Этому предшествовали незаконные псевдореферендумы "за присоединение к РФ", которые Россия провела 23-28 сентября в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью создать повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума и аннексию украинских территорий.

В ответ на действия России Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России невозможны, пока РФ возглавляет Путин.

В то же время страны-партнеры, в частности, члены Большой семерки, осудили российскую аннексию оккупированных украинских территорий и пообещали ввести дополнительные санкции против России. Также решение Путина осудили в ЕС.

Некоторые страны, в том числе США, 30 сентября ввели новые санкции против России за аннексию украинских территорий.