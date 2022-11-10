В МИД Украины призвали международное общество нейтрализовать военное сотрудничество РФ и Ирана 10 ноября, 16:29 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В МИД Украины призвали международное сообщество нейтрализовать военное сотрудничество России и Ирана на фоне поставок дронов.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России. РФ же использует его для войны против Украины.

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«Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке», — заявил Николенко.



Он добавил, что такое сотрудничество между Россией и Ираном несет опасность не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому международное общество должно реагировать.

16 октября газета The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что у Украины нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». По данным украинской разведки, Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, а и о беспилотниках.