Россия должна понять, что мир все решительнее будет помогать Украине — Уоллес 25 января, 18:04 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Российским властям следует осознать, что международное общество все более решительно помогает Украине противостоять их незаконному вторжению.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Пора для России осознать, что международное сообщество все решительнее помогает Украине противостоять их варварскому и незаконному вторжению», — сообщил он.

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Уоллес также выразил удовлетворение тем, что Германия присоединяется к Великобритании, Франции и Польше в отправке танков в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

Накануне телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

По данным The Wall Street Journal, решение США об Abrams станет частью дипломатической договоренности с Германией.

В Пентагоне подтвердили, что администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.

Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Украине Abrams. В правительстве Германии это опровергали.