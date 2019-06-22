США внесли в черный список пять китайских IT-компаний
Министерство торговли США внесло пять китайских IT-компаний в черный список вслед за корпорацией Huawei.
Как сообщает Bloomberg, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.
В черный список были включены компании, которые являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.
Среди них — Higon, Sugon, THATIC, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology.
Минторг США внес Huawei в черный список
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в странечрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».
Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.
Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.
Ранее стало известно, что Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.
Китай выразил свое недовольство решением Канады.
В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.
США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.
Ответ Китая не заставила себя долго ждать: китайские правоохранители в ответ задержали трех граждан Канады по подозрению в «угрозе национальной безопасности».
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.