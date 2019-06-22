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США внесли в черный список пять китайских IT-компаний

Сегодня, 00:56
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США внесли в черный список пять китайских IT-компаний - фото

U.S. Department of Commerce / Facebook

Пять IT-компаний КНР внесены в черный список США вслед за корпорацией Huawei

Министерство торговли США внесло пять китайских IT-компаний в черный список вслед за корпорацией Huawei.

Как сообщает Bloomberg, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.

В черный список были включены компании, которые являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.

Среди них — Higon, Sugon, THATIC, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology.

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Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в странечрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».

Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.

Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

Ранее стало известно, что Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.

Китай выразил свое недовольство решением Канады.

В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.

Ответ Китая не заставила себя долго ждать: китайские правоохранители в ответ задержали трех граждан Канады по подозрению в «угрозе национальной безопасности».

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.

Теги:   Санкции США КНР Санкции США КНР США

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