США внесли в черный список пять китайских IT-компаний Сегодня, 00:56 Цей матеріал також доступний українською U.S. Department of Commerce / Facebook Пять IT-компаний КНР внесены в черный список США вслед за корпорацией Huawei U.S. Department of Commerce / Facebook

Министерство торговли США внесло пять китайских IT-компаний в черный список вслед за корпорацией Huawei.

Как сообщает Bloomberg, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.

В черный список были включены компании, которые являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.

Среди них — Higon, Sugon, THATIC, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в странечрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».

Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.

Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

Ранее стало известно, что Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.



Китай выразил свое недовольство решением Канады.

В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.

Ответ Китая не заставила себя долго ждать: китайские правоохранители в ответ задержали трех граждан Канады по подозрению в «угрозе национальной безопасности».

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.