Бои за остров Змеиный продолжаются, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли — Минобороны Британии 11 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською РФ пыталась усилить свой гарнизон на Змеином, но Украина наносит успешные удары, заявили в Минобороны Британии (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный.

Война России против Украины — главные события 11 мая

В сообщении ведомства на странице в Twitter сообщается, что бои за остров продолжаются и Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

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В британском Минобороны отметили, что российские корабли поддержки стали более уязвимы после потопления возле острова крейсера Москва и отхода других российских боевых кораблей дальше на юг.

Если же Россия все же сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то она будет твердо контролировать северо-восточную часть Черного моря, добавили в ведомстве.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

Также возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.

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