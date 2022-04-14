«Биполярный мир российского диктатора». Минобороны Украины прокомментировало угрозы РФ в адрес Финляндии и Швеции 14 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Минобороны добавило, что Украина платит «кровавую цену» за свой евроатлантический выбор каждый день. (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство обороны Украины прокомментировало угрозы Кремля в адрес Финляндии и Швеции из-за желания стран присоединиться к НАТО.

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«Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию из-за их намерения присоединиться к НАТО. В биполярном мире российского диктатора нет независимых государств», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

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Минобороны добавило, что Украина платит «кровавую цену» за свой евроатлантический выбор каждый день.

Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ, и пригрозил последствиями.

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