Минобороны Украины ответило на угрозы Медведева Южной Корее 20 апреля, 10:00 Медведев постоянно делает лживые заявления об Украине (Фото:Кремль)

В среду, 19 апреля, Министерство обороны Украины ответило на заявления заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который начал угрожать вооружить КНДР, если Сеул передаст Украине оружие.

"Российские власти пригрозили Южной Корее, что если они поставят летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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После того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ель впервые публично заявил о готовности при определенных условиях передать Украине оружие, в Кремле заговорили о «недружественной позиции» Сеула.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал хвастаться связями с режимом Ким Чен Ина.



«Интересно, что скажут жители этой страны [Южной Кореи], когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей наших партнеров из КНДР?» – написал он в Telegram.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ель не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население». Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение, но оказывает экономическую и гуманитарную помощь.

