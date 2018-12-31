Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины Сегодня, 13:29 904 Цей матеріал також доступний українською РФ продолжает наращивать свои военные группировки вблизи украинской границы

На конец декабря 2018 года РФ сосредоточила вблизи границ Украины около 53 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на управление коммуникации и прессы Минобороны Украины.

"Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих", – сообщают в министерстве.

Отмечается, что Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины.

В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп.