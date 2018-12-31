Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
На конец декабря 2018 года РФ сосредоточила вблизи границ Украины около 53 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на управление коммуникации и прессы Минобороны Украины.
"Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих", – сообщают в министерстве.
Отмечается, что Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины.
В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп.