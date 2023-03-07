Затрудняет процесс обмена. Минобороны РФ игнорирует запросы об украинских военнопленных — адвокат
Один из обменов пленными (Фото:t.me/s/ermaka2022)
Минобороны РФ перестало отвечать на адвокатские запросы об украинских военнопленных, это затрудняет процесс их обмена, заявил адвокат Леонид Соловьев.
Об этом сообщает канал Осторожно, новости в Telegram.
Раньше в министерстве отвечали, если украинский военнопленный находился в плену на территории РФ — на этом основании можно было начать работу по включению пленного в списки на обмен.
Теперь такая схема невозможна — военное ведомство запросы игнорирует.
«Такие действия приводят к невозможности для родственников установить хотя бы на бумаге, жив ли их родственник», — сказал адвокат.
Теперь включение в списки возможно по линии МИД или через омбудсменов.