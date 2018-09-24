Минобороны РФ заявило, что у них есть доказательства вины Израиля в крушении Ил-20

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил во время брифинга вечером 24 сентября, что у России якобы есть доказательства вины Военно-воздушных сил Израиля в крушении российского Ил-20 17 сентября в Сирии.

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал Конашенков, представив якобы данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200, передает Интерфакс-Украина.

Он также обвинил израильское военное ведомство во лжи.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - утверждает Конашенков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о сбитом сирийскими силами противовоздушной обороны российском самолете Ил-20 снова обвинил в этом израильские ВВС.

Напомним, во время предыдущего разговора с Путиным о сбитом Ил-20 Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву с этой целью.

24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

Смотрите также

В Армии обороны Израиля заявили, что "полностью возлагают ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".

В апреле 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильских самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.