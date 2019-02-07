Минобороны РФ вызвало военного атташе США для вручения ноты по ракетному договору
Министерство обороны РФ вызвало военного
атташе США в Москве для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил представитель
российского ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, Минобороны России ознакомилось
с нотой Госдепартамента США о приостановлении участия в договоре о РСМД и начале
процедуры выхода из него и "категорически отвергает утверждения о
нарушении Россией своих обязательств".
В ответ Минобороны РФ предлагает США вернуться
к соблюдению договора, уничтожив развернутые на суше универсальные пусковые
установки МK-41 для запуска крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени, аналогичные
по своим характеристикам РСМД, и ударные беспилотные летательные аппараты, соответствующие
характеристикам "крылатой ракеты наземного базирования".
Напомним, что Госсекретарь США Майк
Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей
дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть
месяцев.
Вашингтон решился на этот шаг после того, как МИД
России отверг ультиматум
США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы
избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не
превышали допустимую дальность.
Договор от 1987 года запрещает сторонам
производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования
дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Фактически договор убирал угрозу ракетного
поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и
США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия
начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории
ракеты малой и средней дальности.