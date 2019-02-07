Минобороны РФ вызвало военного атташе США для вручения ноты по ракетному договору Сегодня, 20:41 353 Цей матеріал також доступний українською EPA Игорь Конашенков EPA

Министерство обороны РФ вызвало военного атташе США в Москве для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, Минобороны России ознакомилось с нотой Госдепартамента США о приостановлении участия в договоре о РСМД и начале процедуры выхода из него и "категорически отвергает утверждения о нарушении Россией своих обязательств".

В ответ Минобороны РФ предлагает США вернуться к соблюдению договора, уничтожив развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41 для запуска крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам РСМД, и ударные беспилотные летательные аппараты, соответствующие характеристикам "крылатой ракеты наземного базирования".

Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Вашингтон решился на этот шаг после того, как МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.