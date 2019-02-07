Иван Яковина
7 февраля: Полный перезапуск Америки
Ярослав Грицак
Дело не в кандидатах, а в системе
Олег Шама
Бандера таки жив!
Дмитрий Яблоновский
Три урока финансовой грамотности
Спецтема: Выборы президента Украины

Минобороны РФ вызвало военного атташе США для вручения ноты по ракетному договору

Сегодня, 20:41
353
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Игорь Конашенков

Министерство обороны РФ вызвало военного атташе США в Москве для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, Минобороны России ознакомилось с нотой Госдепартамента США о приостановлении участия в договоре о РСМД и начале процедуры выхода из него и "категорически отвергает утверждения о нарушении Россией своих обязательств".

В ответ Минобороны РФ предлагает США вернуться к соблюдению договора, уничтожив развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41 для запуска крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам РСМД, и ударные беспилотные летательные аппараты, соответствующие характеристикам "крылатой ракеты наземного базирования".

Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Вашингтон решился на этот шаг после того, как МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 11:57

article_img
Рада одобрила изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО
Финансы

Сегодня, 00:01

article_img
НБУ отменил более 20 ограничений на валютном рынке, обменные операции можно осуществлять на почте
События

Сегодня, 09:38

article_img
Во Львове по подозрению в организации убийства активиста Олешко задержан экс-боец Торнадо

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 21:03

article_img
Пять лучших смартфонов до 8000 грн
Экономика

Сегодня, 14:09

article_img
Бедные и богатые. Насколько значительно расслоение общества в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 20:00

article_img
Секретное облако. Google разрабатывает тайное программное хранилище для бизнеса

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
17572
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
17056
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33924
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
17572
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33924
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32820
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285