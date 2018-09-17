Минобороны РФ заявило, что уничтожившая малайзийский Боинг ракета принадлежала Украине

В Минобороны России заявили, что Боинг-777 Малайзийский авиалийний сбили ракетой, якобы принадлежащей Украине. При этом, международное следствие вину за уничтожение самолета возложило на Россию.

Как сообщает Медуза, об это на пресс-конференции сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

"Ракета, которой сбили рейс MH17 в Донбассе, принадлежала воинской части на Украине", - заявил он.

В российском министерстве заявили, что ракету комплекса Бук, которой сбили авиалайнер, в декабре 1986 года якобы передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области УССР.

Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

Смотрите также

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.