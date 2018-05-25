Минобороны РФ: Представленная следствием ракета от ЗРК Бук не могла принадлежать России

В Минобороны России заявили, что продемонстрированная международным следствием ракета от ЗРК Бук, которая уничтожила малайзийский Боинг-777, не могла принадлежать ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что все ракеты 1986 года выпуска были утилизированы ВС РФ в 2011 году, а ракета, представленная следствием - "вероятно украинская".

"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе...Единственной причиной замалчивания голландской следственной комиссией происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска, является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам", - цитирует заявление российского ведомства ТАСС.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

Следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ЗРК в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.

25 мая Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17.

"В соответствии с выводами международного расследования, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК Бук, с помощью которого был уничтожен MH17", - заявил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.