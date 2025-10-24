В Минобороны РФ заявили, что их истребители не нарушали воздушное пространство Литвы

В Министерстве обороны России заявили, что их самолеты не пересекали границ других государств, после того, как Литва обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства.

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

Россияне утверждают, что Су-30 выполняли «тренировочный полет» над Калининградской областью и не нарушали границ ни одной страны.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

23 октября Вооруженные силы Литвы заявили, что два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны.

Отмечается, что авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии и других странах.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в том числе сбивая российские военные самолеты.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

6 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засыл из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.