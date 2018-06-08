Минобороны РФ опровергло информацию о масштабном российском авиаударе в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о масштабном российском авиаударе в Сирии, в результате которого погибли не менее 44 человек.

"Все сообщения лондонской Обсерватории по правам человека в Сирии и Белых касок о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности", - цитирует ведомство Интерфакс.

В Минобороны РФ сообщили, что по имеющейся у них информации, в течение прошедших суток в этом районе "шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

По данным правозащитников, в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, это максимальное число погибших с начала года.

Среди жертв налета 11 женщин и шесть детей, число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых были в критическом состоянии. Спасатели продолжают искать под обломками выживших.

С осени 2015 года в сирийский конфликт вмешалась Россия, разместив свои ВВС на территории, подконтрольной правительству Башара Асада.

Правозащитники неоднократно сообщали о российских авиаударах по жилым кварталам, находящимся на территории, подконтрольной оппозиционным силам.

Кроме того, Пентагон неоднократно фиксировал опасные маневры российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков, осуществляемых в непосредственной близости к самолетам ВВС или кораблям ВМС США.