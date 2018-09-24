Минобороны РФ анонсировало поставки ракетных комплексов С-300 для ПВО Сирии

Минобороны России намерено в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: Минобороны РФ передаст С-300 ПВО Сирии в течение 2 недель pic.twitter.com/GpE1DZ4TcS — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 24 сентября 2018 г.

18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что "полностью возлагают ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".

В апреле 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильских самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.