Минобороны Польши: Российские войска уже официально атакуют Украину

Министр нацональной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что российские войска официально атаковали ВМС Украины во время столкновения в Керченском проливе.

Блащак подчеркнул, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом россиянами украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего агрессивного курса".

"Россия напала на Грузию в 2008 году, затем на Украину в 2014 году. А сейчас российские войска уже официально атакуют Украину... Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с нападением и агрессивной политикой", - цитирует министра Польское радио.

Блащак добавил, что именно поэтому Польша прилагает максимум усилий для размещения на своей территории американской базы Форт Трамп.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко выразил поддержку Украине и ее действиям в контексте эскалации РФ ситуации в Керченском проливе.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских военнослужащих, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины "вторглись в территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

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