В Индии возмутились из-за поста Минобороны Украины с карикатурой на богиню Кали. В МИД извинились 2 мая, 08:19 Эмине Джапарова (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

На официальной странице Министерства обороны Украины в Twitter опубликовали карикатурное изображение индуистской богини Кали. После возмущений со стороны индийцев МИД извинился, пост удалили.

Изображение появилось в аккаунте в воскресенье, 30 апреля. На нем хотели обыграть фото со взрывом на нефтебазе в оккупированном Севастополе. Там изобразили женщину, похожую на богиню Кали, у которой вместо юбки был дым, и подпись: «Произведение искусства».

Видео дня

Пост вызвал негативную реакцию среди пользователей. Как пишет The Hindustan Times, некоторые просили вмешаться и отреагировать министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Фото также подхватили российские пропагандисты. Вскоре его удалили с Twitter Минобороны.

Фото: Defense of Ukraine/Twitter

1 мая первая замглавы МИД Эмине Джапарова извинилась за публикацию и заявила, что украинцы «ценят поддержку Индии».

«Мы сожалеем, что Министерство обороны Украины опубликовало твит, в котором искаженно изобразило индуистскую богиню Кали. Украина и ее народ уважают уникальную индийскую культуру и высоко ценят поддержку Индии. Изображение уже удалено», — написала она в Twitter.

В МИД подчеркнули: Киев настроен на дальнейшее углубление сотрудничества «в духе взаимного уважения и дружбы».

В начале апреля Эмине Джапарова приехала в Нью-Дели с двухдневным визитом. Она пригласила Индию присоединиться к формуле мира и инициативе Grain from Ukraine. Первая замглавы МИД заявила, что президент Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.