Минобороны Италии попросит парламент поддержать закон о поставках помощи Украине в 2023 году 21 ноября, 10:47 Гвидо Крозетто (Фото:David J. Marshall/www.flickr.com)

Итальянское правительство попросит парламент страны принять новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года, заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Италии может каждый раз посылать помощь Украине без разрешения парламента, а на основании указа, срок действия которого истекает в конце года.

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«Министерство обороны в скором времени предложит продлить этот же указ, продлив его действие на весь 2023 год», — сказал Крозетто.

По его словам, Италия продолжит поставлять оружие, как это делала в прошлом, «в то время и таким образом, как мы это согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом».

10 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия пока не рассматривает новый пакет военной помощи Украине.

По его словам, пока Италия завершает поставки военных материалов, обещанных предыдущим правительством.