Минобороны Германии требует увеличить финансирование Бундесвера на 12 млрд евро

Министер обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен требует увеличить финансирование вооруженных сил Германии на 12 млрд евро в течение трех лет. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление политика в ходе переговоров относительно бюджетного плана.

В 2019 году фон дер Ляен предлагает увеличить расходы на три миллиарда евро, в 2020 – на четыре, и еще пять миллиардов выделить на 2021 год.

Однако глава минфина Олаф Шольц предусматривает увеличение оборонных расходов меньше, чем в половину этой суммы. По разработанному бюджетному плану, финансирование планируется увеличить всего на 5,5 миллиарда евро в целом до 2021 года. Министерство обороны Германии уже критиковало бюджетный план Минфина, утверждая, что предусмотреного увеличения расходов "с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор недостаточно".

Также отмечается, что в условиях недостаточного финансирования, в 2019 году может сорваться "по меньшей мере один из запланированных крупных международных проектов вооружений".

Сообщается, что министерство обороны ФРГ уже подготовило перечень проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем – сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на второй – закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что в 2019 году Берлин планирует увеличить расходы на оборону до 1,3 процента ВВП и одновременно имеет цель достичь целевого показателя в два процента от ВВП до 2024 года.