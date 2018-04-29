Минобороны Германии требует увеличить финансирование Бундесвера на 12 млрд евро

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Министер обороны Германии Урсула фон дер Ляен

Министер обороны Германии Урсула фон дер Ляен

Министер обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен требует увеличить финансирование вооруженных сил Германии на 12 млрд евро в течение трех лет. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление политика в ходе переговоров относительно бюджетного плана.

В 2019 году фон дер Ляен предлагает увеличить расходы на три миллиарда евро, в 2020 – на четыре, и еще пять миллиардов выделить на 2021 год.

Однако глава минфина Олаф Шольц предусматривает увеличение оборонных расходов меньше, чем в половину этой суммы. По разработанному бюджетному плану, финансирование планируется увеличить всего на 5,5 миллиарда евро в целом до 2021 года. Министерство обороны Германии уже критиковало бюджетный план Минфина, утверждая, что предусмотреного увеличения расходов "с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор недостаточно".

Также отмечается, что в условиях недостаточного финансирования, в 2019 году может сорваться "по меньшей мере один из запланированных крупных международных проектов вооружений".

Сообщается, что министерство обороны ФРГ уже подготовило перечень проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем – сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на второй – закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что в 2019 году Берлин планирует увеличить расходы на оборону до 1,3 процента ВВП и одновременно имеет цель достичь целевого показателя в два процента от ВВП до 2024 года.

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