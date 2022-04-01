«Под впечатлением от агрессии РФ». Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину — CNN и Spiegel

1 апреля, 18:10
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Глава Минобороны Германии (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава Минобороны Германии (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину для защиты от России. Об этом сообщил неназванный представитель минобороны Германии в комментарии CNN, а также источники Der Spiegel и Welt am Sonntag в немецком правительстве.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Германия одобрила поставку Украине 56 бронетранспортеров Pbv 501, сообщают источники СМИ.

По данным министерства, они принадлежали армии Восточной Германии во времена Холодной войны и были проданы в Швецию, а затем перепроданы в Чехию. Чтобы поставить их Украине, требовалось одобрение немецкого правительства.

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Spiegel отмечает, что в этот раз поставку немецкого оружия в Украину одобрили необычно быстро для Германии: только 24 марта компания, которой принадлежат Pbv 501, обратилась к правительству.

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Ранее Германия блокировала поставку любого оружия, включая оборонительное, в Украину, якобы, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией.

«Изменение курса произошло под впечатлением от агрессивной войны России против Украины и давлением со стороны западных союзников», — пишет Spiegel.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Война в Украине

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