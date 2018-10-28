28 октября 2018, воскресенье

Минобороны Франции: Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской Республике

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Флоранс Парли

Флоранс Парли

Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью журналу Jeune Afrique заявила, что Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской республике, что не способствует стабилизации ситуации этой стране.

"Россия усилила свое присутствие в Центральноафриканской Республике в последние месяцы, это правда, но я не уверена, что это присутствие помогает стабилизировать страну", -  цитирует интервью Reuters.

Ранее агентство AFP распространило заявление лидера группировки мусульманских повстанцев в Центральноафриканской Республике (CNDS) Абдулайе Иссена, в котором он дал правительственным войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории. 

Согласно данным РБК и МБХ-Медиа, повстанцы также потребовали, чтобы вместе с правительственными войсками ушли и союзные им российские военные наемники.

Причина ультиматума - отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Сейчас президентом республики являлся христианин Фостен-Арканж Туадера, а главой парламента - мусульманин, что должно было помочь религиозному примирению в этой стране.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала ультиматум российским военным в ЦАР фейком.

Во время правления Туадеры свое влияние в ЦАР значительно усилила РФ. В МИД России официально подтвердили присутствие российских военных "специалистов" в этой стране. В Москве подчеркнули, что задачей "специалистов", является обучение правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН. 

Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Журналисты приехали в республику снимать фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнер, подконтрольной "повару" президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.    

По данным СМИ, российская группировка в ЦАР состоит из 170 наемников ЧВК Вагнера и нескольких кадровых военных разведчиков.

 

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