«Это их право и безопасность». Минобороны Франции пообещало ВСУ дополнительную военную помощь
Глава Минобороны Франции Флоренс Парли (Фото:REUTERS/Costas Baltas/Pool)
Париж передаст Украине дополнительную военную помощь по просьбе Киева, заявила глава Минобороны Франции Флоренс Парли.
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«После новых украинских запросов я объявил моему коллеге (Алексею Резникову — ред.), что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже переданной помощи», — написала Парли в Twitter.
Также, по ее словам, Франция уже поставила Киеву военной техники на сумму более 100 миллионов евро и работала над тем, чтобы высвободить 1,5 миллиарда евро из ЕС, чтобы помочь Украине защитить себя.
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«Это их право. Это их безопасность. Это касается и нас», — написала она.
Что будет включать в себя дополнительная военная помощь, министр не уточняла.
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