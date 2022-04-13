«Это их право и безопасность». Минобороны Франции пообещало ВСУ дополнительную военную помощь 13 апреля, 23:07 Цей матеріал також доступний українською Глава Минобороны Франции Флоренс Парли (Фото:REUTERS/Costas Baltas/Pool)

Париж передаст Украине дополнительную военную помощь по просьбе Киева, заявила глава Минобороны Франции Флоренс Парли.

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«После новых украинских запросов я объявил моему коллеге (Алексею Резникову — ред.), что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже переданной помощи», — написала Парли в Twitter.

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Также, по ее словам, Франция уже поставила Киеву военной техники на сумму более 100 миллионов евро и работала над тем, чтобы высвободить 1,5 миллиарда евро из ЕС, чтобы помочь Украине защитить себя.

«Это их право. Это их безопасность. Это касается и нас», — написала она.

Что будет включать в себя дополнительная военная помощь, министр не уточняла.

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