«Это их право и безопасность». Минобороны Франции пообещало ВСУ дополнительную военную помощь

13 апреля, 23:07
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Глава Минобороны Франции Флоренс Парли (Фото:REUTERS/Costas Baltas/Pool)

Глава Минобороны Франции Флоренс Парли (Фото:REUTERS/Costas Baltas/Pool)

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Париж передаст Украине дополнительную военную помощь по просьбе Киева, заявила глава Минобороны Франции Флоренс Парли.

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«После новых украинских запросов я объявил моему коллеге (Алексею Резникову — ред.), что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже переданной помощи», — написала Парли в Twitter.

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https://mobile.twitter.com/florence_parly/status/1514275168046231553

Также, по ее словам, Франция уже поставила Киеву военной техники на сумму более 100 миллионов евро и работала над тем, чтобы высвободить 1,5 миллиарда евро из ЕС, чтобы помочь Украине защитить себя.

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«Это их право. Это их безопасность. Это касается и нас», — написала она.

Что будет включать в себя дополнительная военная помощь, министр не уточняла.

https://twitter.com/florence_parly/status/1514275166158790666
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Франция Париж Война в Украине

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