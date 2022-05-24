Минобороны Британии о ситуации на Донбассе: Украина сохраняет эффективность, у России есть локальные успехи 24 мая, 09:24 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия добилась некоторых локальных успехов (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, на Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия добилась некоторых локальных успехов в Луганской области.

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В ведомстве отметили, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Между северным и южным концами потенциальных «клещей» — всего около 25 километров удерживаемой Украиной территории.

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По данным британского Минобороны, украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно созданная Операция объединенных сил сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого «котла» приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией.

Хотя в настоящее время это — главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

«Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим обеспечением», — говорится в сообщении.

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