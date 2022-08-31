РФ попытается закрыть бреши резервами. Украинские войска наступают на нескольких направлениях на юге — Минобороны Британии 31 августа, 09:00 Минобороны Британии рассказало подробности об украинском наступлении на юге Украины (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

По данным Министерства обороны Великобритании, украинские бронетанковые войска с понедельника продолжают наступление на Южную группировку войск РФ на нескольких направлениях на юге страны.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские войска местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

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В соответствии со своей доктриной, Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск.

В ведомстве отметили, что РФ продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для войны против Украины. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину.

«Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку», — говорится в сообщении.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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