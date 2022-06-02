Минобороны Британии о боях на Донбассе: РФ готовится переключиться на Донецкую область, оккупантам потребуется тактическая пауза 2 июня, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупантам придется приостановить наступление на Донбассе, отметили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия установила контроль над большей частью Северодонецка и готова переключиться на Донецкую область.

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В ведомстве отметили, что дорога на город Лисичанск, вероятнее всего, остается под украинским контролем, но российские оккупационные войска, благодаря сильной концентрации артиллерии, продолжают постепенное продвижение. Захват Северодонецка обходится России серьезными потерями.

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Для закрепления контроля над Луганской областью и переключения усилий на Донецкую российской армии жизненно необходимо форсировать реку Северский Донец, которая представляет собой естественный барьер для осей ее наступления.

Потенциальные переправы — между Северодонецком и Лисичанском и в недавно захваченном Лимане. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

Вероятно, что России потребуется как минимум тактическая пауза для подготовки переправ через реку в условиях противодействия противника, который подготовил оборону в Донецкой области. Это, в свою очередь, грозит потерей темпа, который российская армия набрала за последнюю неделю.

«Вероятно, России понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться к форсированию реки и последующим атакам вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю», — говорится в сводке.



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