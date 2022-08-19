Минобороны Британии о ситуации под Харьковом: Армия РФ слабо держит участок фронта, но пытается сковать украинские силы 19 августа, 09:39 Харьков находится в пределах досягаемости российской артиллерии (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

По информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные войска РФ слабо удерживают участок фронта в районе Харькова, но пытаются сковать здесь украинские силы.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Харьков стал одним из наиболее обстреливаемых городов Украины с начала вторжения, несмотря на то, что линия фронта в этом районе мало продвинулась с мая.

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Харьков находится примерно в 15 км от линии фронта. Город находится в пределах досягаемости большинства видов русской артиллерии: обстрелы из РСЗО и неточные попадания привели к разрушениям в значительной его части.

«Российские силы относительно слабо удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные рейды и проверочные атаки против украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контратаки в других местах», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью. Всего погибли 17 человек, еще 42 ранены.

Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

19 августа войска РФ нанесли не менее пяти ракетных ударов по трем районам Харькова.







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