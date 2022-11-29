Впервые в истории. Министры юстиции G7 встретились из-за военных преступлений РФ 29 ноября, 13:20 Зал заседания министров юстиции G7 (Фото:Bundesministerium der Justiz / Twitter)

Во вторник, 29 ноября, в Берлине проходит встреча министров юстиции стран G7 для расследования военных преступлений российской армии в Украине. Это первая в истории встреча в таком формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста Германии.

Главы Минюстов стран G7 проводят встречу, чтобы обсудить, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине и привлечению к ответственности предполагаемых виновных.

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«Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их совершил и где бы они ни были совершены», — заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Он также напомнил о необходимости привлечения к ответственности военных преступников и подчеркнул, что в Украине задокументировано уже более 45 000 случаев военных преступлений. Германия и другие государства тоже проводят расследования.

«Мы хотим это координировать. Министры юстиции посылают политический сигнал», — сказал Бушманн.

Анонсируя встречу несколько дней назад, Бушманн подчеркнул, что страны G7 стоят на стороне Украины и это первая в истории встреча в таком формате.

28 ноября министры иностранных дел Украины, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции приняли совместное заявление, в котором осудили российскую агрессивную войну и выразили солидарность с Украиной.