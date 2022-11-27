Министры юстиции G7 впервые обсудят расследование военных преступлений в Украине 27 ноября, 16:10 Министры юстиции G7 встретятся, чтобы обсудить расследование военных преступлений в Украине (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Министры юстиции стран Большой семерки впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой станет расследование военных преступлений, совершенных в Украине, и привлечение виновных к ответственности.

Об этом в Twitter сообщил Марко Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.



Встреча состоится в понедельник-вторник (28−29 ноября) в Берлине.



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«Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации», — отметил министр.

Также Германия инициировала встречу G7 на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.

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