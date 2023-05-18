Министры обороны стран НАТО в июне будут обсуждать вопрос передачи Украине западных истребителей — Столтенберг 18 мая, 18:03 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Министры обороны стран НАТО будут обсуждать вопрос возможной передачи Украине западных истребителей на встрече в июне, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.

Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей, Столтенберг напомнил, что некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили Украине старые МиГ-29 советского образца.

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«Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители — и в НАТО, и с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться и на встрече министров обороны стран НАТО в июне», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что в случае позитивного решения кроме западных самолетов Украине будут необходимы огромное количество боеприпасов и запасных запчастей, а также круглосуточное техническое обслуживание самолетов.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

16 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции. В Великобритании летом стартуют учения для украинских пилотов, Франция тоже готова проводить тренировки.

По словам Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия Вашингтона.