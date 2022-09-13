Обсуждали военную помощь. Зеленский встретился с министрами обороны Дании и Эстонии 13 сентября, 21:13 В Украину приехали министры обороны Дании и Эстонии (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, встретился в Киеве с министрами обороны Дании Мортеном Бедскоу и Эстонии Ханно Певкуром.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил Данию и Эстонию за финансовую, гуманитарную и оборонную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения России. Он напомнил, что Эстония выделила Украине помощь в размере 0,8% ВВП, а Дания создала конференцию союзников по поддержке нашей страны в Копенгагене.



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«Укрепление нашей армии непосредственно оружием стало для нас наибольшим приоритетом. От этого зависит устойчивость и выносливость нашего государства, безопасность в Европе. Чрезвычайно важно, что вы усиливаете Украину в безопасностном и военном измерении, поставляя нам столь необходимое именно сейчас оружие для деоккупации наших территорий», — сказал украинский президент.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что его эстонский коллега привез самый современный мобильный госпиталь для украинских военных и гражданских.

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