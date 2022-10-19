Министра в Мадагаскаре уволили из-за осуждения войны РФ против Украины — Reuters
Ричард Рандриамандрат (Фото:Richard Randriamandrato / Twitter)
В Мадагаскаре уволили министра иностранных дел за осуждение организованных Россией «референдумов» и аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, сообщает Reuters.
По информации издания, министр Ричард Рандриамандрат был уволен за то, что был одним из проголосовавших в поддержку Украины. Из 193 членов Генеральной Ассамблеи 143 страны проголосовали за резолюцию, подтвердившую суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Восемнадцать из 35 стран, воздержавшихся во время голосования на прошлой неделе, были африканскими.
Reuters сообщает, что вторжение России в Украину в этом году поставило многие африканские страны в неудобное дипломатическое положение. Многие имеют сложную историю отношений с Западом и бывшим Советским Союзом, а также важные экономические связи с Россией. Они в значительной степени избегали принимать чью-либо сторону в войне, что огорчало некоторые западные страны.
Ранее Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям, связанным с войной в Украине. Правительство говорило о нейтралитете и неприсоединении по этому вопросу.
Генеральная ассамблея ООН 12 октября поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии временно захваченных Россией территорий Украины.
В МИД Украины отметили, что в документе упоминается другая резолюция Генассамблеи от 28 марта 2014 года. Там подчеркнули: организация подтвердила, что агрессия России против Украины началась в 2014 году, а АР Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.
Страна-агрессор Россия пыталась добиться того, чтобы голосование за резолюцию было тайным, но большинство стран-членов ей помешали.
27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».
Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.
4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.