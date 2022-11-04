В Киев прибыл министр юстиции Германии, он проведет переговоры с правозащитниками
Марко Бушманн в Киеве планирует встретиться с правительством и правозащитниками (Фото:@bmj_bund/Twitter)
В пятницу, 4 ноября, в Киев с визитом прибыл министр юстиции Германии Марко Бушманн.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального министерства юстиции страны в Twitter.
Там отметили, что твердо стоят на стороне Украины и будут оказывать дальнейшую финансовую, военную и гуманитарную поддержку Киеву.
Как сообщает Spiegel, в Киеве Бушманн проведет переговоры с украинским правительством и правозащитниками.
«Мы поддерживаем Украину сегодня и будем поддерживать ее в будущем», — сказал немецкий министр по приезду на железнодорожный вокзал в Киеве.
Во время визита основное внимание Бушманна будет уделено международному расследованию военных преступлений войск РФ в Украине.
По его словам, Германия хочет оказать поддержку в этом вопросе.
Кроме того, предполагается обсудить планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом перспективы вступления Украины в ЕС.
С начала полномасштабного вторжения России Украину посещают мировые лидеры и высокопоставленные чиновниками, выражая поддержку и осуждая действия российских оккупантов.
Нередко во время таких визитов войска РФ атакую украинские города ракетами и другим вооружением.
25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину.
В ходе поездки в Черниговскую область его застала воздушная тревога и президент Германии прошел в укрытие, где он пообщался с местными жителями. По словам президента, его шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.