В Киев прибыл министр юстиции Германии, он проведет переговоры с правозащитниками 4 ноября, 14:09 Марко Бушманн в Киеве планирует встретиться с правительством и правозащитниками (Фото:@bmj_bund/Twitter)

В пятницу, 4 ноября, в Киев с визитом прибыл министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального министерства юстиции страны в Twitter.

Там отметили, что твердо стоят на стороне Украины и будут оказывать дальнейшую финансовую, военную и гуманитарную поддержку Киеву.

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Как сообщает Spiegel, в Киеве Бушманн проведет переговоры с украинским правительством и правозащитниками.

«Мы поддерживаем Украину сегодня и будем поддерживать ее в будущем», — сказал немецкий министр по приезду на железнодорожный вокзал в Киеве.

Во время визита основное внимание Бушманна будет уделено международному расследованию военных преступлений войск РФ в Украине.

По его словам, Германия хочет оказать поддержку в этом вопросе.

Кроме того, предполагается обсудить планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом перспективы вступления Украины в ЕС.

С начала полномасштабного вторжения России Украину посещают мировые лидеры и высокопоставленные чиновниками, выражая поддержку и осуждая действия российских оккупантов.

Нередко во время таких визитов войска РФ атакую украинские города ракетами и другим вооружением.

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину.

В ходе поездки в Черниговскую область его застала воздушная тревога и президент Германии прошел в укрытие, где он пообщался с местными жителями. По словам президента, его шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.



