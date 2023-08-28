«Мы должны общаться, чтобы избежать конфликта». Министр торговли США прибыла в Китай
Джина Раймондо прибыла в Китай (Фото:Andy Wong/Pool via REUTERS)
Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Китай. Ее задача — переговоры по стимулированию сотрудничества стран в сферах торговли и туризма.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе четырехдневного визита она должна встретиться с представителем министерства торговли Китая Линь Фенем и другими официальными лицами.
«Мы хотим иметь стабильные коммерческие отношения, и основой этого является регулярное общение. Мы должны общаться во избежание конфликта», — отметила Раймонд.
Она также заявила, что предупредит китайских чиновников об отсутствии уступок в вопросах национальной безопасности, но попытается договориться с ними об улучшении торгового и туристического сотрудничества.