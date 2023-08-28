«Мы должны общаться, чтобы избежать конфликта». Министр торговли США прибыла в Китай 28 августа, 03:34 Джина Раймондо прибыла в Китай (Фото:Andy Wong/Pool via REUTERS)

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Китай. Ее задача — переговоры по стимулированию сотрудничества стран в сферах торговли и туризма.

Об этом сообщает Reuters.



В ходе четырехдневного визита она должна встретиться с представителем министерства торговли Китая Линь Фенем и другими официальными лицами.

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Фото: Andy Wong/Pool via REUTERS

«Мы хотим иметь стабильные коммерческие отношения, и основой этого является регулярное общение. Мы должны общаться во избежание конфликта», — отметила Раймонд.

Она также заявила, что предупредит китайских чиновников об отсутствии уступок в вопросах национальной безопасности, но попытается договориться с ними об улучшении торгового и туристического сотрудничества.