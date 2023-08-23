Министр торговли США посетит Китай для «углубления коммуникации» между странами 23 августа, 05:09 Джина Раймондо (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе посетит Китай. Там она проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает Министерство торговли США.



Визит продлится с 27 по 30 августа, за это время она встретится с китайскими чиновниками и представителями американского бизнеса, работающего в Китае.

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Основной целью поездки является углубление коммуникации между администрацией президента США Джо Байденом и китайским правительством.

«Находясь в КНР, министр Раймондо надеется на конструктивные обсуждения вопросов, касающихся торговых отношений Соединенных Штатов и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и сфер потенциального сотрудничества двух государств», — говорится в сообщении.