Министр торговли США посетит Китай для «углубления коммуникации» между странами

23 августа, 05:09
Поделиться:
Джина Раймондо (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джина Раймондо (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе посетит Китай. Там она проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает Министерство торговли США.

Визит продлится с 27 по 30 августа, за это время она встретится с китайскими чиновниками и представителями американского бизнеса, работающего в Китае.

Видео дня

Основной целью поездки является углубление коммуникации между администрацией президента США Джо Байденом и китайским правительством.

Читайте также:

В WSJ считают, что экономический бум Китая — закончился (Фото:Jason Lee \ Reuters) Модель сломана. Экономический бум Китая длинной в 40 лет — закончился — эксперты WSJ

«Находясь в КНР, министр Раймондо надеется на конструктивные обсуждения вопросов, касающихся торговых отношений Соединенных Штатов и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и сфер потенциального сотрудничества двух государств», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Китай Джо Байден США-Китай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X