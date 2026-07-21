В правительстве Великобритании впервые появился министр, отвечающий за искусственный интеллект

Канишка Нараян стал министром по вопросам искусственного интеллекта в Великобритании (Фото: Kanishka Narayan / Facebook)

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Канишку Нараяна министром по вопросам искусственного интеллекта, тем самым впервые придав этой должности статус члена кабинета министров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нараян был назначен младшим министром по вопросам искусственного интеллекта и безопасности в интернете в сентябре 2025 года при премьер-министре Кире Стармере.

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На этой должности он работал под руководством министра по вопросам технологий Лиз Кендалл, которую Бернем отстранил 20 июля.

Великобритания — не первая страна, назначившая министра по вопросам искусственного интеллекта на высоком уровне. В частности, Франция и Канада уже создали аналогичные должности.

Бернем мало что говорил о своей стратегии в отношении ИИ и технологий. Ему и Нараяну предстоит занять позицию в дебатах о технологическом суверенитете в Европе.

Энди Бернем — что известно

17 июля 2026 года Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. 22 июня Стармер подтвердил, что покидает пост главы партии, заявив, что уйдет с должности премьер-министра после избрания нового лидера лейбористов. В тот же день новоизбранный депутат парламента Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.

20 июля, после встречи с королем Карлом III, Энди Бернем стал премьер-министром страны.

Фото: NV

56-летний Бернем с 2017 по 2026 год занимал пост мэра Большого Манчестера, а в 2001—2017 годах был депутатом британского парламента. Он дважды баллотировался на пост лидера Лейбористской партии — в 2010 и 2015 годах — и занимал ряд должностей в кабинете министров; в последний раз — пост министра здравоохранения в правительстве Гордона Брауна в 2009—2010 годах. Бернем принадлежит к умеренно-левому крылу Лейбористской партии.