«Этого человека нужно остановить». Министр обороны Британии Хили заявил, что похитил бы Путина
Министр обороны Великобритании Джон Хили в Киеве 9 января 2026 года (Фото: John Healey / Х.com)
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления в Украине.
Так Хили ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent о том, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность.
Он указал, что военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение украинских детей, которых я встретил в Ирпене».
Находясь на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе Киева и показывая на нее, Хили сказал, что это здание «рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы».
Министр обороны Великобритании добавил: «Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить».
В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами.
Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.
В городе возникли масштабные перебои с теплоснабжением и электричеством.
По состоянию на утро 11 января, без тепла в столице остается более тысячи домов.