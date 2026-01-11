«Этого человека нужно остановить». Министр обороны Британии Хили заявил, что похитил бы Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления в Украине.

Так Хили ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent о том, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность.

Он указал, что военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение украинских детей, которых я встретил в Ирпене».

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Находясь на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе Киева и показывая на нее, Хили сказал, что это здание «рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы».

Министр обороны Великобритании добавил: «Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить».

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли четыре человека, 25 — пострадали.

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.

В городе возникли масштабные перебои с теплоснабжением и электричеством.

По состоянию на утро 11 января, без тепла в столице остается более тысячи домов.