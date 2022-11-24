«Следует сохранить динамику». Британский министр обороны посоветовал ВСУ продолжить зимой давление на фронте 24 ноября, 20:42 Бен Уоллес (Фото:Andy Commins/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал Украине «продолжать давление, сохранять импульс» на поле боя и в течение зимы.

Об этом сообщает The Daily Beast.

«Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании и высоком качестве своих военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику (наступления — ред.) в течение зимы», — сказал он.

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Уоллес добавил, что такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми он общается «почти еженедельно».

Министр похвалил украинцев за то, что они продемонстрировали свое мужество и умение, а также огромные недостатки российской армии.