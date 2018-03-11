Министр обороны США скептически оценил рассказ Путина о "непобедимых" ракетах

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Джеймс Мэттис о российских ракетах: Ничего нового

Джеймс Мэттис о российских ракетах: Ничего нового

Министр обороны США Джеймс Мэттис скептически оценил заявления президента России Владимира Путина о взятии на вооружение новых "высокотехнологичных" ракет и о том, что они могут обойти американские системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает CNN.

"Я просто скажу вам, что не увидел никаких изменений в российском военном потенциале, и обо всех этих ракетах было известно еще несколько лет назад", - сказал Мэттис.

По его словам, "новое" российское оружие не изменило "военный баланс" и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ядерной ракеты, которая, по его словам, сможет преодолеть американскую систему ПРО.

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