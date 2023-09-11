Будут поддерживать контакты. Министр обороны Умеров впервые провел телефонный разговор с Остином 11 сентября, 19:50 Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В понедельник, 11 сентября, министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Также эту информацию подтвердил Умеров.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

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Остин также представил обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с Умеровым по поводу приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн.

Украинский министр уточнил, что проинформировал коллегу о последних событиях на фронте.

Оба министра пообещали поддерживать тесные контакты.

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны 6 сентября. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022 года руководил Фондом госимущества.

