Глава Минобороны Румынии подал в отставку после слов о необходимости сдать РФ часть Украины

24 октября, 15:58
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Василе Дынку считает, что замороженный конфликт был бы для Украины «наилучшим» выходом (Фото:Vasile Dîncu/Facebook)

Василе Дынку считает, что замороженный конфликт был бы для Украины «наилучшим» выходом (Фото:Vasile Dîncu/Facebook)

Министр обороны Румынии Василе Дынку решил подать в отставку после скандала, спровоцированного его высказываниями о том, что Украине следует пойти на уступки в войне с РФ.

Об этом он написал в понедельник, 24 октября, у себя в соцсетях.

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Речь идет о заявлении Дынку, согласно которому Украине якобы необходимо отказаться от части своих территорий в пользу России.

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По его словам это является «единственным способом завершения войны».

«Было бы идеально достичь переговорной ситуации. Даже если бы получился замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей», — заявил румынский министр.

При этом он считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не может, поскольку «политический класс в Украине сейчас не может позволить себе допустить потерю территорий», поэтому этим якобы должны заниматься США и другие страны НАТО.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис напомнил, что решение о любых переговорах может приниматься исключительно правительством Украины, после чего Дынку подал в отставку.

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«Мотивирую свой жест перспективой невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным командующим армией. Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить вред процессам принятия решений и программам, требующим плавности вдоль всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования Министерства национальной обороны и румынской армии», — написал он на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/526970672575356
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Румыния Война России против Украины

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