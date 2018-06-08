08 июня 2018, пятница

Министр обороны Польши: Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО

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Стороны обсудили текущую обстановку с безопасностью в Европе и в Украине
Фото: mil.gov.ua

Стороны обсудили текущую обстановку с безопасностью в Европе и в Украине

Для безопасности Европы очень важна успешная Украина и важно поддерживать ее в попытке приблизиться к НАТО, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время двусторонней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Для безопасности Европы очень важна успешная и безопасная Украины. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО. Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством. Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов", - сказал Блащак. 

Как отмечается, стороны обсудили текущую обстановку с безопасностью в Европе и в Украине, а также дальнейшее сотрудничество оборонных ведомств стран-партнеров.

Во время встречи также речь шла о совершенствовании формата работы совместного подразделения ЛитПолУкрбриг.

"Как известно, создание бригады является успешным примером многостороннего формата сотрудничества и служит своеобразной моделью в процессе реформирования ВС Украины по стандартам НАТО", - отметили в украинском министерстве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру.

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