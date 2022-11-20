В Киев приезжал министр обороны Новой Зеландии. Провел переговоры с Резниковым

20 ноября, 10:42
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Пини Хенаре (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Пини Хенаре (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

В Киев с визитом приезжал министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре, чтобы заверить в поддержке Украины во время полномасштабной войны, развязанной РФ.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ведомства.

В частности, новозеландский министр провел двусторонние переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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«Мы обсудили недавнее продление Новой Зеландией миссии по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Визит в Киев посылает мощный сигнал о том, что наша поддержка непоколебима», — заявил Хенаре.

На прошлой неделе Новая Зеландия пообещала направить еще 66 военных в Британию для помощи в подготовке украинских бойцов. С начала полномасштабного вторжения страна ввела санкции против более чем 1200 российских физических и юридических лиц. Также Новая Зеландия выделила Украине более 37 миллионов долларов помощи.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Новая Зеландия Алексей Резников Война России против Украины

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