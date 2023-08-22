Глава Минобороны Нидерландов прибыла в Киев 22 августа, 15:32 Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен с Владимиром Зеленским во время его визита в Амстердам (Фото:Kajsa Ollongren/X)

Во вторник, 22 августа, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла в Киев. Она выступила на VI Международном ветеранском форуме.

«Для меня огромная честь и удовольствие быть здесь среди вас сегодня. Особенно сегодня, потому что я была в Киеве ровно один год назад. Конечно, все мы хотим, чтобы эта война закончилась. И я тоже всегда благодарна, но смущаюсь, когда вы благодарите меня лично и Нидерландов за поддержку Украины. Потому что мы хотим помочь, мы хотим сделать все возможное. Мы чувствуем, что это наша ответственность, это наша задача», — отметила она.

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Оллонгрен добавила, что ее страну поражает то, насколько быстро украинские военные проходят обучение.

Она также подчеркнула необходимость оказания поддержки ветеранам с первого дня войны.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды. По итогам визита были озвучены договоренности о передаче Украине 42 истребителей F-16.