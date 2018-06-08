Министр обороны Канады пообещал увеличить размер помощи Украине

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что его страна увеличит размер помощи Украине.

Об этом он сказал на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности Вооруженных сил Украины", - заявил Сейджжан.

Полторак в свою очередь выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам, которые происходили с участием двух сторон.