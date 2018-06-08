08 июня 2018, пятница

Министр обороны Канады пообещал увеличить размер помощи Украине

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Канада увеличит размер помощи Украине, заверил Харджит Сингх Сейджжан
Фото: Минобороны Украины

Канада увеличит размер помощи Украине, заверил Харджит Сингх Сейджжан

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что его страна увеличит размер помощи Украине.

Об этом он сказал на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности Вооруженных сил Украины", - заявил Сейджжан.

Полторак в свою очередь выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам, которые происходили с участием двух сторон.

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