Удары по критической инфраструктуре. Цель Путина — психологически ослабить гражданское население и не только украинское — Минобороны Италии 21 ноября, 11:26 Гвидо Крозетто (Фото:www.difesa.it)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас равнодушен к любому внешнему давлению и хочет психологически ослабить гражданское население.

Об этом сообщает Agenzia Nova.

«Путин сейчас равнодушен к любому внешнему давлению. Это его линия», — сказал он.

По его словам, российский диктатор хочет использовать зиму для того, чтобы психологически ослабить гражданское население.

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«Нет никаких сомнений. И для этого он заказывает точечные взрывы на линиях электро- и газоснабжения. Его цель сейчас — еще и психологически ослабить гражданское население. И не только украинское», — сказал он.

Министр заявил, что Путин хочет проверить стойкость европейского общественного мнения, запустив процесс массового бегства из Киева, из Одессы, из Львова.

«При 7, а то и 10 миллионах украинцев, оставшихся без отопления и электричества, в преддверии сезона, когда в тех краях температура может достигать и 25 градусов мороза, будут сотни тысяч, как минимум, украинских беженцев, которые будут искать убежище в Европе», — сказал он.

По его словам, возможно, в Кремле есть те, кто делает ставку на то, что это ослабит поддержку Зеленского Западом.