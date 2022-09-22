Посетил Ирпень и встретился с Зеленским. Министр обороны Италии приехал в Украину 22 сентября, 18:00 Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини посетил Ирпень (Фото:Маркушин Александр via Telegram)

В четверг, 22 сентября, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини прибыл в Украину. Он посетил Ирпень в Киевской области, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Мы чувствуем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьер-министра Марио Драги, правительства и итальянского народа", – отметил президент Украины.



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Он также поблагодарил министра обороны Италии за содержательную встречу.

«Для нашего государства сегодня жизненно важным приоритетом является укрепление Вооруженных Сил», — добавил Зеленский.



О том, что глава Минобороны Италии посетил Ирпень в Киевской области, сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.

«Сегодня господин Гуэрини в Ирпене увидел страшные, ужасные последствия этой войны для украинцев. Это расстрелянные автомобили, где остановилась чья-то жизнь, это сожженные дотла дома, где еще семь месяцев назад жили тысячи счастливых семей», — говорится в сообщении.

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