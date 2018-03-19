Министр обороны Германии: Путин нам не партнер

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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не видит в президенте РФ Владимире Путине партнера для стран Запада.

"Путин - больше не партнер", - сказала она в интервью Bild.

На вопрос журналиста, считает ли она Путина противником, министр обороны ответила: "Я бы не заходила так далеко, потому что это захлопнет двери [для дальнейшего диалога между странами]".

Она также допустила введение новых санкций против режима Путина из-за отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. По ее словам, экономические санкции – самый эффективный способ усмирить Москву.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что все страны-члены ЕС поддерживают Британию по делу отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН, и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин назвал все обвинения Лондона "чушью", ведь Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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