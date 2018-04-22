Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении РФ

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении России, пишет DW.

Как заявила министр в интервью изданию Bild am Sonntag, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации.

"Президент Путин не ценит слабости", - считает она.

По мнению фон дер Ляйен, улучшению отношений с РФ препятствует ряд факторов: аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" министр считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.

"Евросоюзу также необходимо изменить механизм принятия решений, в частности, по вопросам внешней политики. Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством", - считает фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что не видит в президенте РФ Владимире Путине партнера для стран Запада.